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13:04, 7 апреля 2023Моя страна

В Татарстане стартует конкурс видеороликов о достопримечательностях Казани

В Татарстане 17 апреля стартует конкурс видеороликов «Влюбись в Казань»

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Конкурс видеороликов о достопримечательностях Казани стартует в Татарстане 17 апреля. Соответствующее постановление опубликовано в сборнике документов муниципально-правовых актов, размещенном на сайте мэрии города.

Согласно условиям конкурса, для подачи заявки нужно снять видео и загрузить его на YouTube или во «ВКонтакте» с хештегом #ВлюбисьвКазань. Длительность ролика не должна превышать пять минут, рекомендуемые форматы видео — mp4, mpeg и avi.

Прием заявок на конкурс «Влюбись в Казань» будет открыт до 1 сентября. Авторы лучших роликов получат ценные призы, среди которых электросамокат, экшн-камера GoPro, набор посуды и книга о кулинарии, а также путешествие по столице республики с проживанием. Борьба за призы развернется в номинациях «Гастрономический взгляд», «Казань романтическая», «Архитектурная Казань», «Казань спортивная» и «Казань глазами жителей».

В документе указывается, что целью конкурса является развитие внутреннего и въездного туризма, повышение привлекательности Казани на туристическом рынке и вовлечение населения в продвижение туристического потенциала города.

Ранее сообщалось, что в Казани захотели открыть бесплатные курсы татарского языка.

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Варвара Кошечкина
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