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10:02, 5 апреля 2023Моя страна

В Казани захотели открыть бесплатные курсы татарского языка

Жителям Казани предложили пройти бесплатный интенсив по татарскому языку «Ярар»

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Бесплатно овладеть татарским языком благодаря трехмесячному курсу смогут жители Казани. О том, что власти захотели открыть для всех желающих интенсивный курс изучения татарского языка, сообщается на сайте администрации города.

В пресс-службе отметили, что курс стартует 15 апреля, организаторы планируют набирать группы по 15 человек. Занятия будут длиться по 1,5 часа и проходить по субботам в 11 и 13 часов. Для зачисления на курс необходимо предварительно зарегистрироваться.

К концу курса слушатели смогут рассказывать о себе, знакомиться и делиться новостями. Помогать в изучении татарского языка будет Эльвира Зиннатуллина, имеющая стаж преподавания более пяти лет.

Ранее сообщалось, что в Татарстане появится пешеходная тропа протяженностью 350 километров.

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Варвара Кошечкина
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