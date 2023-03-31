В Татарстане появится пешеходная тропа протяженностью 350 километров

В Татарстане презентовали маршрут «Волжская тропа» вдоль правого берега Волги

В Татарстане появится туристическая пешеходная тропа вдоль правого берега Волги протяженностью 350 километров. Об этом пишет «Интерфакс».

Маршрут «Волжская тропа» будет проходить от границ с Ульяновской областью до Чувашской Республики через Тетюши, Теньки, Верхний Услон, Казань и город-остров Свияжск. По словам руководителя дирекции по развитию природных территорий и экотуризма Института развития городов республики Оксаны Саргиной, тропа объединит 26 особо охраняемых природных территорий и более 100 объектов показа.

«В отличии от традиционных троп на нашу тропу путешественник может легко попасть на всем ее протяжении. Тропа проходит вдоль дорог регионального и местного значения. В период навигации на нее можно попасть с воды», — рассказала на презентации Саргина.

Отмечалось, что туристы будут ходить по существующим тропам и грунтовым дорогам — их планируется благоустроить, разместить на маршруте навигацию и оборудовать места отдыха. «Волжская тропа» будет открыта для путешественников девять месяцев в году.

Ранее в марте сообщалось, что в районе курортов Эльбрус» в Кабардино-Балкарии и «Ведучи» в Чечне может появиться сеть экологических троп. Их планируется обустроить в июне-начале октября 2023 года, общая протяженность маршрутов составит более 60 километров.