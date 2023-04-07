Мастер показала вблизи наращенные ресницы клиентки и напугала пользователей сети

Пользователи TikTok заметили клещей на наращенных ресницах клиентки мастера @ipsbeauty

Мастер с никнеймом @ipsbeauty из Лондона, Англия, показала вблизи наращенные ресницы клиентки и напугала пользователей сети. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте, насчитывающем более 652 тысяч подписчиков.

На размещенных кадрах блогерша продемонстрировала, как удаляет с век посетительницы волоски, покрытые загрязнениями и засохшим клеем. «Самое худшее наращивание ресниц, которое я когда-либо видела», — отметила инфлюэнсерша, пояснив, что данная работа была выполнена другой специалисткой.

В свою очередь зрители высказали свое мнение об увиденном в комментариях, заявив, что заметили клещей на волосках. «Боже, клещи на ресницах доходят до самых кончиков», «Представьте это под микроскопом», «Выглядит ужасно», «Мерзко», «Боже мой. Представьте, как некомфортно должно быть ее глазам», — заявили юзеры.

Ранее бьюти-блогершу Далилу Сарабию напугала клиентка, которая пришла на сеанс с наращенными с помощью суперклея ресницами. Сарабия рассказала, что к ней обратилась женщина с просьбой о помощи. Специалистка помогла ей удалить суперклей и рассказала, что на это у нее ушло 45 минут.