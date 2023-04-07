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13:33, 7 апреля 2023Бывший СССР

На белорусско-литовской границе нашли тело

Литовские пограничники в реке на границе с Белоруссией нашли тело предполагаемого мигранта
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

Тело предполагаемого нелегального мигранта обнаружили литовские пограничники в реке Дисна Игналинского района, по руслу которой проходит граница с Белоруссией, сообщила Государственная пограничная служба республики.

Служащие пограничной заставы получили сообщение о том, что в реке виднеется тело, накануне, в четверг, 6 апреля. На место выдвинулись пограничники, полицейские, врачи и сотрудники пожарной охраны.

«Пожарные вытащили человеческое тело без малейших следов жизни на берег», — говорится в сообщении. Сейчас литовские правоохранители проводят досудебное расследование по установлению причин смерти.

Ранее министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте попросила Агентство Евросоюза по контролю границ Frontex охранять внешние рубежи страны во время саммита НАТО в Вильнюсе.

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Алевтина Запольская
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