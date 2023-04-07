В Госдуме назвали задачи срочников-миротворцев

Депутат Госдумы Картополов: срочники-миротворцы будут выполнять упрощенные задачи

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картополов в беседе с Ura.ru рассказал, чем будут заниматься срочники, проходящие военную службу в миротворческом контингенте. По его словам, их будут привлекать к выполнению упрощенных задач по обеспечению миссии.

«Срочники, прошедшие дополнительную подготовку, могут привлекаться к выполнению упрощенных задач в ходе миротворческих миссий. Они могут быть водителями, поварами», — заявил депутат.

По его словам, военнослужащих разделят на две категории: одни будут выполнять задачи на линии разграничения, а задачей других станет обеспечение работы миссии на основных базах. При этом последние также будут считаться участниками миротворческих операций, заключил он.

Госдума на пленарном заседании 4 апреля приняла в первом чтении законопроект, который позволяет всем военнослужащим участвовать в миротворческой деятельности. Отмечается, что изменения предлагалось внести в закон «О порядке предоставления Российской Федерацией военного и гражданского персонала для участия в деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности».