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02:19, 7 апреля 2023Мир

Раскрыто число поддерживающих Байдена американцев

CNN: 32 процента американцев считают Байдена достойным переизбрания
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Leah Millis / Reuters

Менее трети граждан США поддерживают переизбрание на предстоящих в 2024 году выборах действующего президента США Джо Байдена. Об этом заявил телеканал CNN, ссылаясь на итоги опроса общественного мнения, опубликованные в четверг телеканалом Си-эн-эн.

Телеканал раскрыл число поддерживающих Байдена американцев — 42 процента опрошенных положительно оценили его деятельность как главы государства. В январе этот показатель составлял 45 процентов. При этом рейтинг недовольства действиями Байдена на посту главы государства увеличился до 57 процентов по сравнению с 55 процентами в январе.

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По мнению большинства опрошенных, состояние здоровья не позволяет Байдену эффективно выполнять свои обязанности. 65 процентов американцев считают, что политик не внушает доверия. Всего только 32 процента граждан США считают Байдена достойным переизбрания на голосовании в 2024 году. Меньше всего его поддерживают американцы моложе 35 лет (только 26 процентов).

Исследование провели в марте 2023 года, до предъявления обвинений экс-президенту США Дональду Трампу.

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Марина Совина
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