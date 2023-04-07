Россиянин решил расплатиться с таксистом ударом ножа в голову и получил 7,5 года

В Свердловской области россиянин получил 7,5 года колонии за нападение на таксиста с ножом

В Свердловской области россиянина приговорили к семи годам строгого режима за раненного в голову таксиста. Об этом в пятницу, 7 апреля, сообщает издание Е1.

По данным издания, в мае 2022 года осужденный и его сожительница возвращались домой после бурного застолья у сестры. Вызвали такси, но денег, чтобы расплатиться, у пары не было. Взять в долг решили у родственника, к которому заехали по пути. Но тот отказал. Тогда пассажир попросил таксиста отвезти их в безлюдное место возле леса. Водитель заподозрил неладное и потребовал расплатиться за уже совершенную поездку. Но вместо оплаты получил удар ножом в голову.

Шофер оказал активное сопротивление и, несмотря на полученные ранения головы, вынудил злоумышленника бежать. Позже он был задержан. На суде мужчина уверял, что не хотел никого убивать, а лишь планировал напугать таксиста.

