Вернувшийся из зоны СВО боец ЧВК «Вагнер» погиб в ДТП в российском городе

Вернувшийся из зоны СВО боец ЧВК «Вагнер» погиб в ДТП в Екатеринбурге

Вернувшийся из зоны проведения специальной военной операции (СВО) боец частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» погиб в ДТП в Екатеринбурге. Об этом сообщает e1.ru.

Смертельная авария произошла 4 апреля на улице Амундсена в российском городе. Пьяный водитель Renault врезался в грузовик, стоявший на светофоре. В результате находившийся в легковом автомобиле пассажир погиб, а тот, кто был за рулем скрылся с места ДТП. Его задержала полиция.

Как сообщил источник e1.ru, за рулем легковушки находился 29-летний Артем Якунин. На пассажирском сиденье был его друг детства 28-летний Илья Савчук. Последний воевал в составе ЧВК «Вагнер» почти полгода и вернулся 20 марта.

В феврале стало известно, что в зоне проведения спецоперации погиб приговоренный к 15 годам строгого режима за вымогательство житель Забайкальского края Роман Кибирев, ставший бойцом ЧВК «Вагнер».