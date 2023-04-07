Myśl Polska: власти Польши не осознают опасность размещения ядерного оружия

Обозреватель издания Myśl Polska Сильвия Горлицкая предсказала полякам «расплату кровью» за желание иметь ядерное оружие. Она подчеркнула, что власти Польши не осознаю опасность его размещения по программе Nuclear Sharing.

По мнению журналиста, Варшаве следовало бы ограничиться лишь противоракетным щитом в условиях, когда население пытаются одурманить «мечтами о победоносной войне против России».

Горлицкая отметила, что желание Польши получить ядерное оружие обусловлено решением России разместить такие вооружения на территории Белоруссии. Она напомнила, что страны, принятые в НАТО в 1990-е годы и являвшиеся бывшими сателлитами Советского Союза, не могут участвовать в программе Nuclear Sharing.

Обозреватель подчеркнула, что полякам следует быть благодарными западным союзникам за отказ размещать ядерное оружие в стране, поскольку его наличие было бы очень рискованным для граждан. Она добавила, что Варшава, поддерживая Украину, рискует попасть в список участников конфликта.

Населению Польши стоит пожелать, чтобы они не ощутили на себе последствия такого противостояния, за участие в котором «пришлось бы расплатиться собственной кровью», резюмировала Горлицкая.

Ранее бывший посол Польши в России Катажина Пелчинская-Наленч заявила, что идея создания единого государства Польши и Украины пугает. Она добавила, что такой сценарий не обеспечил бы ни экономического, ни социального, ни политического благополучия для обеих стран.

