Российский подросток не сделал уроки и попросил сообщить о минировании школы

В Чите школьница не приготовила реферат и попросила знакомого заявить о минировании школы

В Чите 16-летняя ученица не приготовила реферат по химии и решила через знакомого сообщить о минировании своей школы. Об этом сообщается на сайте управления МВД по Забайкальскому краю.

По данным министерства, из школы №43 в российском городе после сообщения о минировании эвакуировали 180 человек. Специалисты не обнаружили опасных предметов в здании образовательного учреждения.

Сотрудники полиции выяснили, что за день до случившегося девушка познакомилась с неизвестным, который согласился анонимно сообщить о минировании. Следователи после случившегося возбудили в отношении школьницы уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма, ей грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее двое 18-летних школьников по заказу рассылали ложные сообщения о минировании детсадов. Россияне предстанут перед судом, следователи возбудили уголовное дело.