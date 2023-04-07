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10:21, 7 апреля 2023Россия

Российский подросток не сделал уроки и попросил сообщить о минировании школы

В Чите школьница не приготовила реферат и попросила знакомого заявить о минировании школы

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В Чите 16-летняя ученица не приготовила реферат по химии и решила через знакомого сообщить о минировании своей школы. Об этом сообщается на сайте управления МВД по Забайкальскому краю.

По данным министерства, из школы №43 в российском городе после сообщения о минировании эвакуировали 180 человек. Специалисты не обнаружили опасных предметов в здании образовательного учреждения.

Сотрудники полиции выяснили, что за день до случившегося девушка познакомилась с неизвестным, который согласился анонимно сообщить о минировании. Следователи после случившегося возбудили в отношении школьницы уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма, ей грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее двое 18-летних школьников по заказу рассылали ложные сообщения о минировании детсадов. Россияне предстанут перед судом, следователи возбудили уголовное дело.

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Анастасия Шейкина
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