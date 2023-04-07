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15:38, 7 апреля 2023Экономика

Почти треть компаний заявили о готовности платить руководителям выше рынка

Kontakt InterSearch Russia: 30% компаний в России готовы платить топ-менеджерам выше рынка

Фото: Unsplash

В текущем году индексировать зарплаты руководителям планируют 40 процентов опрошенных российских компаний. Причем почти треть организаций готова предлагать топ-менеджерам доход выше средних показателей на рынке. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на исследование Kontakt InterSearch Russia.

Из тех компаний, которые утвердительно ответили на вопрос о планах платить руководителям выше рынка, 17 процентов согласны на выплаты до 15 процентов выше рынка, 10 процентов готовы предложить повышение на 15-30 процентов и только 3 процента — 30 процентов и выше.

После кризисного 2022 года у ряда компаний изменились приоритеты и бизнес-стратегия. Теперь среди ключевых задач для бизнеса в сфере HR является мотивация команды (65 процентов респондентов), удержание ключевых сотрудников (55 процентов) и привлечение новых (52 процента).

Разработка новой стратегии очень важна для 33 процентов компаний, управление стрессом в команде в приоритете у 18 процентов. Замена переехавших сотрудников и управление работой сотрудников, находящихся за рубежом, актуальна только для трех процентов компаний.

Еще одной тенденцией в текущем году в сфере HR станет активное привлечение в компании соискателей старше 50 лет. Таких кандидатов на рынке больше, и они более охотно, чем молодежь, идут в рабочие профессии и склонны следовать правилам, что является значимым в ряде отраслей.

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Мария Грушко
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