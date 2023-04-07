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15:02, 7 апреля 2023Культура

Сосед захотел оштрафовать звезду «Бесстыжих» на 600 тысяч долларов

Актера из «Бесстыжих» Мэйси захотели оштрафовать на 600 тысяч долларов из-за деревьев

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Сосед американского актера Уильяма Х. Мэйси захотел оштрафовать его за вырубку деревьев. Об этом пишет Page Six.

Звезду сериала «Бесстыжие» обвиняют в том, что он «сознательно и преднамеренно» срубил деревья своего соседа Пирса Брауна, что привело к крупному судебному иску. Согласно документам, Мэйси, предположительно, указал ландшафтным дизайнерам срубить деревья за границей его собственности.

Браун потребовал взамен 600 тысяч долларов, ссылаясь на «потерю стоимости имущества, утрату возможности использовать и получать удовольствие от своей собственности, потерю конфиденциальности, увеличение шума, а также эмоциональные страдания, раздражение и дискомфорт».

Премьера сериала «Бесстыжие» состоялась в 2011 году. Он является адаптацией одноименного британского многосерийного проекта.

В 2022 году ростовский журнал о поэзии Prosodia оштрафовали на 35 тысяч рублей за матерную цитату из письма Ивана Тургенева.

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Варвара Кошечкина
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