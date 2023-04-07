Военкор из США заявил об отсутствии правды в репортажах западных СМИ

Блогер из США Патрик Ланкастер приехал с очередным визитом в обстрелянные города Донбасса

Независимый американские журналист Патрик Ланкастер, который с 2014 года освещает боевые действия на Донбассе, посетил Новую Каховку в Херсонской области. Известный блогер готовит репортаж о жизни в прифронтовом городе, регулярно подвергающемуся обстрелам со стороны ВСУ. Об этом сообщает Telegram-канал «Таврия. Новости Херсонской области».

Военкор из США пообщался с жителями города и представителями местной администрации. «Я был уже несколько раз здесь. И просто хочу увидеть своими глазами обстановку, которая сложилась сейчас. Первый раз на Донбассе я был чуть меньше 8 месяцев назад. И тогда было не очень плохо. Когда же я побывал в следующий раз, стало еще хуже. Западные СМИ не показывают всей правды», — отметил Патрик Ланкастер.

Журналист проехал по обстреливаемому городу, посетил больницы, пункты выдачи гуманитарной помощи, очистные сооружения и набережную города.

Сюжет о Новой Каховке от американского журналиста, который собирается стать российским гражданином, горожане увидят в вечернем выпуске новостей.