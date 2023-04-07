Путин обсудил Украину с представителем Эрдогана

Hürriyet: Путин обсудил конфликт на Украине с представителем президента Турции Калыном

Власти Турции проинформировали западные страны о содержании разговора российского президента Владимира Путина и представителя турецкого президента Ибрагима Калына. Об этом сообщает Hürriyet, передает ТАСС.

По данным газеты, политики обсудили конфликт на Украине и возможности его урегулирования. Представитель турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана отметил, что Анкара готова содействовать переговорному процессу между Москвой и Киевом.

Калын также заявил, что турецкая сторона призывает к созданию новой архитектуры безопасности между Россией и западным сообществом во главе с США. В свою очередь, по информации газеты, Путин выразил готовность к переговорам с украинскими властями, но сказал, что Запад препятствует их началу.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Россия и Украина должны как можно скорее сесть за стол переговоров. Дипломат отметил, что Москва и Киев готовятся к масштабному наступлению на фронте в ближайшие месяцы весны, что вызывает беспокойство у Анкары.