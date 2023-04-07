Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:04, 7 апреля 2023Мир

Путин обсудил Украину с представителем Эрдогана

Hürriyet: Путин обсудил конфликт на Украине с представителем президента Турции Калыном

Фото: Администрация Президента России

Власти Турции проинформировали западные страны о содержании разговора российского президента Владимира Путина и представителя турецкого президента Ибрагима Калына. Об этом сообщает Hürriyet, передает ТАСС.

По данным газеты, политики обсудили конфликт на Украине и возможности его урегулирования. Представитель турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана отметил, что Анкара готова содействовать переговорному процессу между Москвой и Киевом.

Калын также заявил, что турецкая сторона призывает к созданию новой архитектуры безопасности между Россией и западным сообществом во главе с США. В свою очередь, по информации газеты, Путин выразил готовность к переговорам с украинскими властями, но сказал, что Запад препятствует их началу.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Россия и Украина должны как можно скорее сесть за стол переговоров. Дипломат отметил, что Москва и Киев готовятся к масштабному наступлению на фронте в ближайшие месяцы весны, что вызывает беспокойство у Анкары.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Лавров назвал цель Запада после «покорения России»
Турция предсказала эскалацию конфликта на Украине
Появился проект расписания ЕГЭ на 2023 год
Появились снимки обнаруженного под Курском украинского беспилотника
Российский таксист напал на 84-летнего пенсионера, избил его и попал на видео
ЦБ затянул с отзывом лицензий у банков
Доктор Мясников назвал опасный вид головной боли
Российский приграничный регион попал под обстрел со стороны Украины
Объяснена разница между реальной и официальной инфляцией
Уролог объяснил пользу регулярных занятий сексом
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.