Мужчина пропустил свадьбу дочери и вызвал споры в сети

Reddit: мужчина пропустил свадьбу дочери, прошедшую в день рождения его умершего ребенка

Пользователь Reddit поделился историей о том, как пропустил свадьбу дочери, и вызвал споры в сети.

Мужчина написал, что свадьба его старшей дочери состоялась 25 марта, что совпало с днем рождения его умершей дочери от второго брака. «Она родилась 25 марта 2022 года, ей было всего три месяца, когда мы ее потеряли», — добавил он.

По словам автора, его вторая жена хотела посвятить этот день их ушедшей из жизни дочери, и он посчитал неправильным оставлять супругу одну в этот день. «Мы все еще скорбим и не можем смириться со смертью нашего ребенка», — признался он.

Герой истории говорил старшей дочери, что вряд ли сможет прийти, если ее свадьба будет 25 марта. «Этот день имел важное значение для отношений моей дочери и ее жениха, поэтому она в итоге выбрала эту дату», — рассказал он. Автор добавил, что не смог присутствовать в этот день на торжестве, потому что для него эта дата была днем скорби.

«Я понимаю, что я пропустил важный день моей старшей дочери, но я не мог поступить иначе. Ее семья, особенно мать, прислала мне десятки яростных сообщений», — заключил рассказчик.

В комментариях под постом мнения пользователей о том, правильно ли поступил автор, разделились. Многие посчитали, что старшая дочь мужчины могла выбрать другую дату для свадьбы в знак уважения к отцу и сожаления об его утрате. Другие же пользователи осудили автора за его поступок. «Я полностью понимаю необходимость скорбеть, но у вас есть умершая дочь и живая дочь. Вам нужно было поддержать свою живую дочь — вы были нужны ей», — написала девушка. Сам автор добавил, что присутствовал бы на мероприятии дочери в любой другой день в году.