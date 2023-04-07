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11:54, 7 апреля 2023Россия

В граничащем с Украиной российском регионе объяснили громкие звуки

В правительстве Курской области объяснили громкие звуки в городе работой авиации

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Громкий звук, который слышали жители Курчатова Курской области, связан с работой авиации. Об этом сообщило правительство российского региона в Telegram-канале.

«Громкий звук в районе Курчатова, о котором сообщают пользователи социальных сетей, вызван работой нашей авиации», — сообщило правительство региона.

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В городе Курчатов находится Курская атомная электростанция (АЭС) — она располагается на берегу реки Сейм в 40 километрах западнее Курска. АЭС по объему вырабатываемой электроэнергии выходит в первую четверку электростанций России всех типов.

С октября 2022 года президент России Владимир Путин ввел в восьми регионах, в том числе в Курской области, средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

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Анастасия Шейкина
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