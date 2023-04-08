Госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Вьетнам 15 апреля по пути на встречу G7

Госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Вьетнам на следующей неделе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление сенатора Джеффа Меркли, находящегося в Ханое.

Предположительно, Блинкен прибудет в Ханой 15 апреля по пути на встречу глав внешнеполитических ведомств стран Группы семи (G7), которая пройдет 16-18 апреля в Японии.

Визит американского госсекретаря станет частью усилий по выведению отношений между США и Вьетнамом на более высокий уровень, отмечает издание. В Вашингтоне рассчитывают, что этого удастся достичь к празднованию в июле 10-й годовщины всеобъемлющего партнерства с Вьетнамом. Однако в Ханое к этому шагу, как сообщается, относятся настороженно, поскольку опасаются, что это спровоцирует напряженность в отношениях страны с Китаем.

Ранее сообщалось, что министры юстиции стран G7 обсудят создание трибунала против России из-за ситуации с конфликтом на Украине. По словам европейского комиссара по вопросам юстиции и равенства Дидье Рейндерса, председательствующая в этом году в G7 Япония, заручившись поддержкой мирового сообщества, «способна оказать реальное влияние на другие азиатские страны» ради создания антироссийского трибунала.