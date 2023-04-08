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16:10, 8 апреля 2023Мир

Блинкен посетит Вьетнам

Госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Вьетнам 15 апреля по пути на встречу G7

Фото: Olivier Matthys / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Вьетнам на следующей неделе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление сенатора Джеффа Меркли, находящегося в Ханое.

Предположительно, Блинкен прибудет в Ханой 15 апреля по пути на встречу глав внешнеполитических ведомств стран Группы семи (G7), которая пройдет 16-18 апреля в Японии.

Визит американского госсекретаря станет частью усилий по выведению отношений между США и Вьетнамом на более высокий уровень, отмечает издание. В Вашингтоне рассчитывают, что этого удастся достичь к празднованию в июле 10-й годовщины всеобъемлющего партнерства с Вьетнамом. Однако в Ханое к этому шагу, как сообщается, относятся настороженно, поскольку опасаются, что это спровоцирует напряженность в отношениях страны с Китаем.

Ранее сообщалось, что министры юстиции стран G7 обсудят создание трибунала против России из-за ситуации с конфликтом на Украине. По словам европейского комиссара по вопросам юстиции и равенства Дидье Рейндерса, председательствующая в этом году в G7 Япония, заручившись поддержкой мирового сообщества, «способна оказать реальное влияние на другие азиатские страны» ради создания антироссийского трибунала.

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Виктория Кондратьева
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