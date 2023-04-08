ВСУ назвали решаемые американскими истребителями F-16 проблемы

Командующий Воздушными силами Украины назвал проблемы ВСУ, которые решит поставка F-16

Поставка американских истребителей F-16 позволит решить целый ряд проблем, стоящих перед Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом заявил командующий Воздушными силами Украины Николай Олещук, сообщает издание «Страна».

Первоочередной проблемой он назвал противовоздушную оборону Украины, которую можно было бы частично обеспечить с помощью американских истребителей. По словам военачальника, сейчас украинская ПВО уничтожает лишь около 75 процентов российских крылатых ракет и дронов, тогда как остальные достигают своих целей.

Более того, в настоящий момент российская авиация превосходит украинскую количественно и технологически — F-16 позволит Киеву «завоевать господство в воздухе». Ракеты класса «воздух-воздух», которыми оснащены истребители, позволят оттеснить российскую авиацию от границ, а противоракетные ракеты — «смогут легко загнать весь вражеский флот либо в порты, либо на морское дно». Олещук добавил, что поставка F-16 также поможет решить проблему с нехваткой запчастей и боеприпасов для стоящих сейчас на вооружении советских самолетов.

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обратился к партнерам Киева и призвал поставить Украине истребители F-16. Однако в Пентагоне заявили о неготовности передать Украине американские истребители. По словам заместителя председателя Комитета начальников штабов ВС США адмирала Кристофера Грейди, эта процедура была бы затратной и нецелесообразной.