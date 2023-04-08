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11:18, 8 апреля 2023Бывший СССР

Стало известно о предстоящей задаче ВС России

Комбат Ходаковский рассказал, что скоро ВС РФ предстоит решить главную задачу

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Вооруженным силам (ВС) России вскоре предстоит решить главную задачу в ходе украинского конфликта. Об этом стало известно командиру легендарного батальона группы «Восток» Александру Ходаковскому, сообщается в его Telegram-канале.

«Нам остро необходимо встретить противника так, чтобы даже его возможный тактический успех обернулся для него полным истощением, что позволит нам перегруппироваться и в перспективе завладеть инициативой», — рассказал комбат.

По его словам, это главная задача для российской армии в рамках специальной военной операции на Украине. Он также подчеркнул, что сейчас очень многое зависит от пушек и ракет ВС РФ.

Ранее глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что Вооруженные силы Украины могут пойти в наступление в период с мая по октябрь. По его мнению, выжидательная позиция Киева связана с тем, что военная техника Запада не приспособлена для ведения боевых действий в некомфортных условиях при распутице.

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Алевтина Запольская
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