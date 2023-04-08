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00:22, 8 апреля 2023Россия

Минобороны предупредило о масштабной провокации Киева

Минобороны: Киев готовит информационную акцию для дискредитации России на мировой арене

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Минобороны РФ предупредило о подготовке Киевом масштабной провокации с целью дискредитации России на международной арене. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что подготовка информационной акции осуществляется под руководством офиса президента Украины Владимира Зеленского. По данным гумштаба, цель провокации — отвлечь внимание мирового сообщества от фактов Организации объединенных наций (ООН) про военные преступления украинских военных.

Ранее глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев допустил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут пойти в наступление в период с мая по октябрь. По его мнению, выжидательная позиция Киева связана с тем, что военная техника Запада не приспособлена для ведения боевых действий в некомфортных условиях при распутице.

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Марина Совина
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