Минобороны: Киев готовит информационную акцию для дискредитации России на мировой арене

Минобороны РФ предупредило о подготовке Киевом масштабной провокации с целью дискредитации России на международной арене. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что подготовка информационной акции осуществляется под руководством офиса президента Украины Владимира Зеленского. По данным гумштаба, цель провокации — отвлечь внимание мирового сообщества от фактов Организации объединенных наций (ООН) про военные преступления украинских военных.

Ранее глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев допустил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут пойти в наступление в период с мая по октябрь. По его мнению, выжидательная позиция Киева связана с тем, что военная техника Запада не приспособлена для ведения боевых действий в некомфортных условиях при распутице.

