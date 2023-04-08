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08:01, 8 апреля 2023Мир

В сеть утекла новая партия секретных документов США по Украине и Китаю

NYT: в сети появилась новая партия американских секретных документов по Украине и Китаю

Фото: Liu Jie / Globallookpress.com

Новая порция секретных файлов Пентагона обнаружена в сети. По данным издания The New York Times (NYT), всего было выложено около сотни документов, раскрывающих истинные мотивы политики Соединенных Штатов в отношении Украины, Ближнего Востока и Китая. В их числе — план создания сети ПВО. Это уже вторая утечка за последние два дня. Накануне в сеть попали сведения о том, как США и союзники помогают Киеву готовиться к контрнаступлению. Эти документы включают фотографии графиков ожидаемых поставок оружия, численности войск и батальонов.

Высокопоставленные сотрудники разведки назвали утечку «кошмаром для Пяти глаз», имея в виду Соединенные Штаты, Великобританию, Австралию, Новую Зеландию и Канаду

The New York TimesАмериканская ежедневная газета

Помеха планам Украины

Бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона Мик Малрой заявил газете, что утечка представляет собой значительную брешь в системе безопасности, которая может помешать военному планированию Украины. «Поскольку многие из появившихся документов были фотографиями бумаг, похоже, что это была преднамеренная утечка, сделанная кем-то, кто хотел нанести ущерб усилиям Украины, США и НАТО», — сказал он.

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Аналитики, с которыми пообщались журналисты NYT, считают, что такие утечки могут нанести огромный ущерб США. По мнению экспертов, некоторые из этих документов являются не просто секретными, но и не предназначенными для передачи другим государствам, в том числе союзникам США. Однако имеет место мнение, что «достоверность утечки невелика», а «публикации в СМИ и озабоченность Белого дома с Пентагоном» нужны «для отвода глаз».

Уже не секретные материалы

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с «Известиями» подчеркнул, что слитые секретные документы об украинском конфликте являются очередным подтверждением участия в нем Вашингтона. При этом, по мнению депутата, информация в документах может быть подлинной лишь частично и требует тщательной проверки.

Не стоит обходить вниманием тот факт, что информация в документах может быть подлинной частично. Дезинформация, подлог — в числе методов, которыми пользуются Штаты с целью исказить истинную ситуацию на фронтах. Поэтому вся представленная в документах информация требует тщательной проверки

Дмитрий БеликЧлен комитета Государственной Думы РФ по международным делам

Кроме того, парламентарий напомнил, что это уже далеко не первый случай утечки секретной информации Пентагона. В качестве примера он привел недавний случай, когда президент США Джо Байден забыл секретные бумаги в гараже.

Удалить не удалось

Издание со ссылкой на высокопоставленных чиновников администрации Джо Байдена пишет, что Пентагон изучает сложившуюся ситуацию, а Пентагон начал расследование с целью выяснить, кто может стоять за утечкой документов.

Нам известны сообщения о публикациях в социальных сетях, и министерство рассматривает этот вопрос

Сабрина СингхЗаместитель пресс-секретаря Пентагона

По данным газеты, чиновники резидентской администрации пытались удалить документы из социальных сетей, но пока им это не удалось. Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск с иронией прокомментировал эту ситуацию.

Да, вы можете полностью удалить вещи из Интернета — это работает отлично и не привлекает внимание к тому, что вы пытались скрыть

Илон Маск Глава компаний Tesla, SpaceX и Twitter

Советник президента Украины Зеленского Михаил Подоляк в свою очередь назвал опубликованные данные «фотошопом», а их появление «псевдосливом». «Настоящие планы», заверил он, скоро будут видны на поле боя.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также высказался об инциденте. Представитель Кремля сообщил, что Россия следит процессом разбирательством случая утечки данных, однако он никак не повлияет на результат спецоперации.

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Екатерина Подвигина
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