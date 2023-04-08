Правительство направит один миллиард рублей на закупку ветеринарных препаратов

Общий объем финансирования противоэпизоотических мероприятий превысит 3,7 млрд рублей

Правительство России направит на закупку ветеринарных лекарственных препаратов, необходимых для лечения и профилактики опасных заболеваний у животных, дополнительно один миллиард рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Отмечается, что дополнительное финансирование позволит провести вакцинацию поголовья в животноводческих хозяйствах и предотвратить вспышки опасных заболеваний у животных.

«С учетом дополнительно выделенных средств общий объем финансирования противоэпизоотических мероприятий в 2023 году составит более 3,7 миллиарда рублей», — сказано в сообщении.

Источник финансирования — бюджетные средства, зарезервированные для реализации инициатив кабмина по поддержке сельского хозяйства и рыболовства.