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14:32, 9 апреля 2023Россия

В российском городе школьница упала с девятого этажа и выжила

В Воронеже восьмиклассница выжила после падения с девятого этажа

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Воронеже 14-летняя школьница упала с девятого этажа и выжила. О происшествии в российском городе сообщает Telegram-канал Shot.

Сотрудники психоневрологического диспансера выяснили, что девочка росла замкнутой. У нее был единственный друг — мальчик на год старше. В десятилетнем возрасте она пережила развод родителей, после чего у нее появились проблемы с психикой.

В ноябре 2022 года у школьницы появились проблемы с опорно-двигательным аппаратом, однако, по словам врачей, физически девочка была здорова, а проблема таилась в психосоматике. При этом официального диагноза никто не ставил, а причину хромоты выяснить не удавалось.

По данным канала, в один день рано утром восьмиклассница написала своему другу «прощай». После этого девочку нашли лежащей без сознания под окнами многоэтажного дома. Пострадавшую госпитализировали со множественными травмами. На данный момент она находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Ранее в Воронеже пьяный мужчина выпал из окна 19-го этажа и приземлился на припаркованный под окнами жилого комплекса автомобиль. После падения мужчина поднялся и спел врачам отрывок песни «Любовь, похожая на сон».

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Никита Абрамов
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