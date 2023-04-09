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15:02, 9 апреля 2023Культура

Сын солистки «Блестящих» Новиковой перенес операцию после избиения школьником

Сын участницы «Блестящих» Новиковой перенес операцию после избиения 13-летним школьником

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

14-летний сын солистки группы «Блестящие» Ксении Новиковой перенес операцию после избиения 13-летним школьником. Об этом сообщает MK.RU.

По данным издания, сын певицы узнал, что 13-летний ученик его школы говорит о его матери гадости. Мальчик потребовал извинений от обидчика и получил их. Однако тот через некоторое время подкараулил сына Новиковой и набросился на него сзади, ударил головой об асфальт и избил.

Уточняется, что напавший занимается боевыми искусствами. Пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму, перелом кисти руки и носа. В конце марта он перенес операцию по восстановлению носовой перегородки. Сама Новикова написала заявление в полицию и собирается подавать в суд.

Ранее в Республике Тыва учительница избила двух школьников, которые плохо себя вели. На кадрах, снятых другими детьми, видно, как педагог бьет одного из мальчиков руками по спине и лицу. Другому ребенку женщина силой выворачивает ухо.

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Никита Абрамов
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