Врач назвал замедляющие похудение продукты

«АиФ»: врач Русанов заявил, что выпечка и кондитерские изделия замедляют процесс похудения

Эндокринолог Арсений Русанов заявил, что некоторые продукты могут замедлять процесс похудения. Врач назвал пищу, которую желательно убрать из ежедневного рациона, пишет издание «Аргументы и факты».

По словам Русанова, в первую очередь стоит отказаться от сдобной выпечки. Нужно вычеркнуть из меню, в том числе и кондитерские изделия. В употреблении макарон также стоит себя ограничить.

Как рассказал врач, у многих худеющих предвзятое отношение к картошке. Некоторые думают, что ее во время диеты есть категорически нельзя. Однако это не так, нужно лишь научиться правильно ее готовить, то есть на пару.

К слову, молочные продукты с высоким процентом жирности также негативно сказываются на диете. Для похудения Русанов посоветовал исключить из рациона колбасные изделия. Будут мешать во время диеты алкоголь и сливочное масло. Красное мясо также желательно ограничить, посоветовал эндокринолог.

Заменить вышеперечисленные продукты можно белой рыбой или мясом птицы. Для диеты также подойдут бобы, заключил врач.

1 апреля врач-диетолог Анжелика Дюваль заявила, что многие люди без наличия плана начинают резко уменьшать объемы потребляемой пищи, стремясь сбросить вещи. Однако это может быть опасно для организма. Специалист призвала планировать и подбирать диету, опираясь на состояние здоровья человека. Для похудения следует подобрать такой режим питания, который позволит избежать срывов.

