Минобороны отчиталось об ударах по сотне артиллерийских подразделений ВСУ
Российские войска нанесли удары по более чем сотне артиллерийских подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил журналистам официальный спикер Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Всего под российские удары попали 102 формирования.
По словам представителя оборонного ведомства, ударам оперативно-тактической и армейской авиации, а также ракетных войск и артиллерии подверглись 134 района скопления живой силы и техники ВСУ.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. В видеообращении к россиянам Путин назвал целями российских военных демилитаризацию и денацификацию Украины. 21 сентября 2022 года в России объявили частичную мобилизацию, в рамках которой в войска призвали более 300 тысяч человек.