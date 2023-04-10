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14:23, 10 апреля 2023Россия

Минобороны отчиталось об ударах по сотне артиллерийских подразделений ВСУ

Минобороны: российские войска нанесли удары по 102-м артиллерийским подразделениям ВСУ

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российские войска нанесли удары по более чем сотне артиллерийских подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил журналистам официальный спикер Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Всего под российские удары попали 102 формирования.

По словам представителя оборонного ведомства, ударам оперативно-тактической и армейской авиации, а также ракетных войск и артиллерии подверглись 134 района скопления живой силы и техники ВСУ.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. В видеообращении к россиянам Путин назвал целями российских военных демилитаризацию и денацификацию Украины. 21 сентября 2022 года в России объявили частичную мобилизацию, в рамках которой в войска призвали более 300 тысяч человек.

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Марк Леонов
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