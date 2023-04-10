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18:53, 10 апреля 2023Бывший СССР

На Украине отправили в тюрьму призывавшего разделить страну львовянина

Жителя Львова приговорили к 5,5 года тюрьмы за призывы разделить Украину

Фото: Matthew Ansley / Unsplash

Жителя Львова приговорили к 5 годам и 6 месяцам тюрьмы за призывы разделить Украину и создать «новое государство», которые он публиковал в соцсетях. Об этом сообщает украинское издание «РБК-Украина» со ссылкой на офис генерального прокурора.

Сообщается, что в своих постах мужчина предлагал прекратить существование Украины, а вместо нее создать новое государство — «Федеративная Республика Украина».

Кроме того, он негативно высказывался о жителях западных областей страны, а также сельских жителях и евреях. Львовянина обвинили в преступлениях, предусмотренных статьями о посягательстве на территориальную целостность Украины, разжигании национальной, расовой или региозной вражды и ненависти, а также оправдании «вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины».

Мужчину приговорили к тюремному сроку с конфискацией имущества.

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Алевтина Запольская
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