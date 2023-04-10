Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
19:33, 10 апреля 2023Забота о себе

Раскрыты причины внезапной тошноты после секса

Терапевт Лахани: тошнота после секса может возникнуть из-за эндометриоза и обезвоживания

Фото: AimPix / Shutterstock / Fotodom

Спровоцировать внезапную тошноту после секса могут эндометриоз, обезвоживание и ряд других причин. Врач-терапевт Ширин Лахани и медсестра по сексуальному здоровью Сара Мулиндва раскрыли их изданию Marie Claire.

Как объяснила Лахани, если движения пениса во время полового акта оказывают давление на чувствительные ткани, которые из-за эндометриоза растут вне матки, тошнота и недомогание вполне естественны, особенно в конце менструального цикла. Аналогичные симптомы могут возникнуть у женщины при миоме, воспалительных заболеваниях органов малого таза или инфекциях мочеполовых путей и шейки матки, добавила врач.

Материалы по теме:
Всегда готов Как не потерять сексуальную активность после 40 лет
Всегда готовКак не потерять сексуальную активность после 40 лет
28 октября 2020
«Здоровому мужчине секс интересен до старости» От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
«Здоровому мужчине секс интересен до старости»От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
19 ноября 2022

Другими причинами ухудшения самочувствия после секса Лахани назвала обезвоживание, стресс и повышенную тревожность. Также, по ее словам, приступ тошноты возможен, если партнер во время интимной близости задел шейку матки половым членом.

Шейка матки полна нервных окончаний. Если случайно стимулировать блуждающий нерв в ней, это может снизить частоту сердечных сокращений и артериальное давление, что, в свою очередь, вызовет тошноту. Это называется вазовагинальным обмороком

Ширин Лаханиврач-терапевт

В свою очередь, медсестра по сексуальному здоровью Мулиндва отметила, что распространенной причиной посткоитального недомогания является слишком долгий секс. Она рекомендовала уделить больше времени прелюдии, чтобы процесс соития стал короче и завершился оргазмом обоих партнеров.

Ранее когнитивно-поведенческий психолог, консультант в сфере сексуальных отношений Александра Титарева назвала причины исчезновения интереса к сексу у женщин. По ее словам, падение либидо может произойти из-за отсутствия любви к партнеру.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Наталья Обрядина
Обсудить
Последние новости
К бумажным повесткам от военкоматов прибавятся электронные оповещения
Женщина продала ребенка из-за одержимости демонами
Популярного рэпера прозвали вампиром из-за моложавой внешности в 50 лет
Раскрыты способы избавления от трупного запаха в квартире
В Москве уменьшились квартиры
В российской школе ученик на перемене ударил сверстника ножом
Менеджер Емельяненко описал работу с бойцом
Столетняя женщина раскрыла секрет долголетия
Россиянина обвинили в убийстве соседки молотком из-за ночного шума
Стюардессы отказали пассажиру в джин-тонике и довели его до криков и слез
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.