Психолог назвала причины потери женщинами интереса к сексу

Психолог Титарева: женщина может утратить интерес к сексу из-за отсутствия любви

Женщина может утратить интерес к сексу из-за отсутствия любви к партнеру, рассказала когнитивно-поведенческий психолог, консультант в сфере сексуальных отношений, эксперт «Психодемии» Александра Титарева. Она назвала «Ленте.ру» и другие причины потери сексуального желания.

«Многими людьми секс воспринимается как жизненно важная потребность либо как инстинкт, но человек — не инстинктивное животное, и отсутствие близости не приводит к истощению организма и последующей смерти. Секс — это то, что относится к проявлению и удовлетворению влечения, а не к первоочередным потребностям», — отметила Титарева.

По ее словам, большинство женщин детородного возраста не заводятся мгновенно от мысли о сексе, и это нормально. Нормально и то, что интерес к сексу проявляется не всегда, добавила она.

Самые частые причины потери интереса к сексу: прием определенных препаратов, злоупотребление спиртным, хроническая усталость, регулярный недосып, сильные потрясения, анорексия, рассеянный склероз, депрессия или наличие тревожного расстройства Александра Титарева психолог

Собеседница «Ленты.ру» объяснила, что часть женщин отказывается от секса во время беременности или грудного вскармливания из-за плохого самочувствия или разного рода страхов.

«Для некоторых женщин секс становится неинтересным, если они больше не испытывают любви к партнеру, он больше не вызывает восхищения, а на смену былой нежности приходит раздражение или даже отвращение, — прокомментировала психолог. — Одной из причин отказа от секса может стать пережитое сексуальное насилие, либо насилие в отношениях».

Причина отказа от секса может заключаться и в том, что партнер, например, изменил, стал пренебрегать гигиеной, либо в большинстве случаев не нацелен помогать своей партнерше в получении удовольствия, констатировала Титарева.

Снижение влечения происходит и когда секс становится слишком рутинным, предсказуемым или же болезненным, когда пары часто ссорятся. Многие женщины вообще боятся обозначать свои границы в сексе, сообщать партнерам, что испытывают неприятные ощущения, что не могут расслабиться после конфликтов

Александра Титарева психолог

Порой женщины отказываются от секса по религиозным соображениям, если увлечены какими-либо духовными практиками, из-за различных мифов и убеждений, которыми пропитана наша культура, а иногда сексуальные отношения больше не являются для них приоритетом, рассказала психолог.

«Наконец, если секс происходит в неподходящее время или не в том месте, где можно расслабиться, если есть пренебрежение сексуальным здоровьем и между парой существуют проблемы с коммуникацией, то в большинстве случаев, женщины не будут заинтересованы в такого рода сексуальных контактах», — резюмировала Титарева.

Ранее Александра Титарева рассказала, как родителям следует разговаривать со столкнувшимся с насилием ребенком. Если взрослому непонятно, что делать, можно обратиться в соответствующий центр или в частном порядке к психологу, специализирующемуся на оказании подобного рода помощи, отметила она.