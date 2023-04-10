Лидеры России обсудили духовно-нравственное воспитание молодежи на «Академии лидерства»

В рамках встречи участники клуба Лидеров России «Эльбрус», победители, финалисты и полуфиналисты конкурса «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — объединились для обсуждения задач и целей проекта в 2023 году. Особое внимание Лидеры России уделили интеграции духовно-нравственных ценностей в мастер-классы проекта.

«Академия лидерства» — это просветительские мастер-классы и мероприятия для школьников и студентов от участников конкурса «Лидеры России». В этом году впервые к участию в проекте приглашаются выпускники всех проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Начальник Управления Президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков в своем выступлении отметил уникальность сообщества Лидеров России. «Важно, что участники проекта «Академия лидерства» и клуба «Эльбрус» после конкурса «Лидеры России» собрались для совместной деятельности на благо общества. Лидеры России, как поведенческий образец, ролевая модель, являются маяком для молодежи. Вы через передачу лидерских знаний молодому поколению демонстрируете ту самую ценность из Указа Президента — служение отечеству и ответственность за его судьбу», — подчеркнул Сергей Новиков.

В начале мероприятия председатель клуба Лидеров России «Эльбрус», депутат Государственной Думы Татьяна Дьяконова поделилась историей создания проекта «Академия лидерства» и его итогами.

«Год назад, в апреле 2022 года, мы запустили проект «Академия лидерства. Фактически «Академия лидерства», как проект, зародился пять лет назад. Участники конкурса «Лидеры России» в рамках испытаний должны были представить свой социальный проект «Сердце Лидера», а по итогу конкурса многие лидеры продолжили реализовывать проекты самостоятельно. Один из таких проектов — «Уроки лидерства», с него все началось, — рассказала Татьяна Дьяконова. — Сегодня проект «Академия лидерства» — это восемь методологий, более 90 000 школьников и студентов по всей России стали слушателями мастер-классов, более 900 участников конкурса «Лидеры России» выступают спикерами и наставниками для молодого поколения. В среднем за год мы проводим более 1 000 мероприятий, а это значит, что каждый день в разных уголках нашей страны Лидеры России передают свой опыт, знания и экспертизу молодежи».

Генеральный директор президентской платформы «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров выступил с приветственным словом по видеосвязи. Он рассказал про стартовавший 4 апреля новый, пятый сезон, конкурса «Лидеры России» и отметил, что под эгидой клуба «Эльбрус» Лидеры России на протяжении пяти лет создавали десятки социально-ориентированных проектов, которые приносят реальные результаты. Один из таких проектов — «Академия лидерства».

«Только за 2022 год Лидеры России провели более 400 мастер-классов в 57 регионах нашей страны, в том числе в новых субъектах России. 36 000 школьников и студентов смогли научиться новым полезным навыкам, вдохновиться на поиск возможностей и участие в проектах нашей платформы «Россия — страна возможностей». Благодарю, что вы развиваете клуб «Эльбрус», Академию и инвестируете свое время и другие ресурсы в помощь людям — объясняете, как определиться с профессией, учите планировать бюджет, напоминаете молодому поколению о величии русской культуры и о наших национальных героях», — сказал Алексей Комиссаров.

В рамках мероприятия прошла пленарная дискуссия «Традиционные российские духовно-нравственные ценности в контексте формирования мировоззрения детей и молодежи». Участники дискуссии сошлись во мнении, что России навязана цивилизационная война сложная, гибридная — экономическая, информационная, а главное — ценностная. В сессии приняли участие профессор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, научный руководитель проекта «ДНК России» Андрей Полосин, политический обозреватель радиостанции «Говорит Москва», член Общественной палаты Российской федерации Александр Асафов, президент ассоциации граждан и организаций по содействию развитию корпоративного образования «МАКО» Ольга Голышенкова, проректор по международным связям Государственного академического университета гуманитарных наук Вячеслав Сутырин и доцент факультета политологии Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Кирилл Телин.

Научный руководитель проекта «ДНК России» Андрей Полосин выразил надежду, что партнерство проекта «ДНК России» и клуба Лидеров России «Эльбрус» будет плодотворным. Он отметил, что клуб «Эльбрус» объединяет людей, которые уже сегодня принимают решения и реализуют социально значимые инициативы.

По словам Ольги Голышенковой, ценностный каркас — это наша основа, которая формирует уверенность в завтрашнем дне. Это успешные практики прошлого, на которые мы можем положиться.

«Когда мы говорим о будущем, важно понимать, какие предпочтения уже сформировались у подрастающего поколения. Однако какими бы эти предпочтения ни были, в их основе заложены те самые ценностные константы и цивилизационные принципы, которые уже есть в нашей ДНК — ДНК России: благодаря семье, роду, территории, на которой мы родились. Все молодые люди, как и их предки, мечтают о чем-то большем, чем они сами: о великих открытиях, достижении высших целей. Поэтому образ будущего, который мы хотим сформировать, должен основываться на тех духовно-нравственных ценностях, которые на протяжении веков характеризуют Россию как цивилизацию», — рассказала Ольга Голышенкова.

В завершение мероприятия председатель клуба Лидеров России «Эльбрус» Татьяна Дьяконова и начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков наградили 25 активных участников проекта «Академия лидерства», которые провели 60 процентов мастер-классов от общего числа в 2022 году.

