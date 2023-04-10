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16:44, 10 апреля 2023Бывший СССР

В Армении отпустили обвиненного в дезертирстве россиянина

Генпрокуратура Армении сообщила, что обвиненного в дезертирстве россиянина отпустили

Фото: Асатур Есаянц / РИА Новости

Задержанного ранее в Ереване по запросу Москвы 23-летнего россиянина отпустили на свободу, сообщили Armenia Today в Генеральной прокуратуре республики. В России его обвиняют в дезертирстве.

«Вопрос выдачи гражданина РФ может быть рассмотрен при получении ходатайства о его выдаче и при наличии достаточных оснований, которые применяются при выдаче, согласно международным договорам», — сообщили в ведомстве.

7 апреля полиция Армении задержала в Ереване россиянина, разыскиваемого на родине за дезертирство. В розыск он был объявлен московскими правоохранителями. Также отмечалось, что о задержании были проинформированы прокуратура и инициатор розыска.

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Алевтина Запольская
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