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16:13, 10 апреля 2023Бывший СССР

Российские военные взяли под контроль более 75 процентов Артемовска

Пушилин сообщил о переходе под контроль российских сил 75% территории Артемовска в ДНР

Фото: РИА Новости

Российские военные взяли под контроль более 75 процентов территории Артемовска (украинское название — Бахмут). Об этом сообщил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, передает ТАСС.

«Сейчас я абсолютно точно могу заявлять о том, что более 75 процентов города находится под контролем наших подразделений», — сказал он. Пушилин отметил, что в западной части Артемовска идут ожесточенные бои.

Как утверждает врио главы ДНР, о полном взятии города под контроль пока говорить рано. Он добавил, что бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» смогли водрузить флаг на здание администрации Артемовска. Пушилин назвал это формальным признаком контроля над городом.

10 апреля врио главы ДНР посетил Артемовск. По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) не жалеют ни город, ни своих бойцов. Кроме того, ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский назвал ситуацию в Артемовске сложной. Бои, согласно его заявлению, носят ожесточенный характер. Сообщалось, что он посетил наиболее «горячие участки фронта» на артемовском направлении.

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Кристина Есикова
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