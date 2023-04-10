Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:03, 10 апреля 2023Бывший СССР

Пушилин рассказал о поездке в Артемовск

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о поездке в Артемовск и рассказал о штурме города

Кадр: Telegram-канал «Пушилин Д.В.»

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин посетил Артемовск (дореволюционное название, принятое на Украине, — Бахмут). Об этом он сообщил в видеоматериале в своем Telegram-канале.

«Вот он, наш Артемовск, освобождается "вагнерами". Противник не жалеет ни город, ни своих. Гонит в мясорубку», — рассказал Пушилин о ходе штурма, находясь в городе.

Ранее командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский заявил, что ситуация в Артемовске сложная, а бои носят ожесточенный характер. Также сообщалось, что он посетил наиболее «горячие участки фронта» на артемовском направлении.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Стало известно о предложении Зеленского нанести удар по Ростовской области
В Госдуме предложили разблокировать Twitter
Зеленскому предрекли усиленную слежку со стороны США
Российский турист разбился насмерть на скутере во время отдыха в Таиланде
Петербурженка избила посетительниц магазина и попала на видео
Решение Маска не удалять пост Медведева об Украине из Twitter объяснили
Бывших силовиков из рок-группы осудили на 19 лет за поджог военкомата
Пушилин рассказал о поездке в Артемовск
В Киеве горячей водой залило одну из улиц
37-летняя российская супермодель показала тело в откровенном бикини
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.