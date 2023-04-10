Пушилин рассказал о поездке в Артемовск

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о поездке в Артемовск и рассказал о штурме города

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин посетил Артемовск (дореволюционное название, принятое на Украине, — Бахмут). Об этом он сообщил в видеоматериале в своем Telegram-канале.

«Вот он, наш Артемовск, освобождается "вагнерами". Противник не жалеет ни город, ни своих. Гонит в мясорубку», — рассказал Пушилин о ходе штурма, находясь в городе.

Ранее командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский заявил, что ситуация в Артемовске сложная, а бои носят ожесточенный характер. Также сообщалось, что он посетил наиболее «горячие участки фронта» на артемовском направлении.