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09:08, 10 апреля 2023Путешествия

Супруги захотели поужинать во Флориде и разбились насмерть в авиакатастрофе

Во Флориде разбился вылетевший из Вениса самолет с двумя супружескими парами

Фото: Unsplash

У побережья Флориды разбился летевший из Вениса самолет с двумя супружескими парами на борту, все пассажиры погибли. Об этом сообщает The Mirror.

Уточняется, что семейства Лампкин (Lumpkin) и Бивер (Beaver) захотели посетить итальянский город, чтобы поужинать с друзьями и в тот же вечер вернуться обратно в Индиану. Осуществив планы, они вылетели на легкомоторном самолете, однако разбились насмерть недалеко от берега.

Спасатели прибыли на место происшествия из-за звонка очевидцев и почти сразу обнаружили обломки летательного аппарата и тела двух мужчин. Их погибшие супруги были найдены спустя несколько часов поисков.

Ранее туристический вертолет Bell 505, на борту которого находились четыре путешественника, потерпел крушение во вьетнамской провинции Куангнинь. Всего на борту в момент происшествия находились пятеро человек, включая пилота.

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Зарина Дзагоева
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