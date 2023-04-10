Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
06:01, 10 апреля 2023Интернет и СМИ

Мужчина задал матери безобидный вопрос и случайно узнал секрет отца

Пользователь Reddit узнал, что отец открыл бизнес, чтобы отвлечь его от мыслей о суициде

Фото: Katie Burkhart / Unsplash

Пользователь Reddit c ником u/chandlerlier_bing поделился историей о том, как случайно раскрыл секрет отца, когда задал матери безобидный вопрос. Мужчина узнал, что родитель специально открыл цветочный бизнес, чтобы отвлечь его от мыслей о суициде.

«В 2018 году отец сказал мне, что хочет открыть цветочный магазин, и спросил, хочу ли я помочь ему, потому что он будет работать полный день в другом месте и у него не будет времени на магазин. (...) В тот момент меня только демобилизовали из армии, и я толком ничем не занимался. К тому же отец меня редко просит о помощи, так что я согласился», — рассказал автор поста.

Материалы по теме:
«Извини, но я просто красивая» 92-летняя пенсионерка шутит о похоронах и дерзит подписчикам. За что ее любят миллионы?
«Извини, но я просто красивая»92-летняя пенсионерка шутит о похоронах и дерзит подписчикам. За что ее любят миллионы?
1 мая 2022
Школьник на спор завел в TikTok блог с вдохновляющими историями. Как его рассказы возвращают веру в человечество?
Школьник на спор завел в TikTok блог с вдохновляющими историями.Как его рассказы возвращают веру в человечество?
1 октября 2022

Уже вскоре родственники открыли магазин. Отец показал сыну, как ухаживать за растениями, и научил его многим другим вещам. «Мы продавали суккуленты, различные цветы, деревья бонсай, семена — все, что нам казалось забавным и интересным», — вспомнил мужчина. Однако магазин не просуществовал долго. Как пояснил автор поста, арендная плата была высокая, а клиентов было мало, и в результате бизнес закрылся.

Мужчина много сожалел о том, что магазина больше нет, и надеялся накопить достаточно денег, чтобы потом снова заняться бизнесом с отцом. Несколько дней назад рассказчик задал матери безобидный вопрос. Он спросил, говорил ли ей отец о своих планах вновь открыть цветочный. Сначала женщина смутилась, но потом раскрыла ему секрет отца. Как оказалось, тот запустил бизнес, чтобы отвлечь сына от мыслей о суициде.

«Вначале я не упомянул, почему меня демобилизовали. Это произошло потому, что у меня была депрессия и я пытался свести счеты с жизнью. Отцу пришла в голову идея открыть магазин, когда он навещал меня в психиатрическом отделении. Однажды я сказал ему, что от безделья мне становится только хуже. (...) Он знал, что может лишиться денег, но все равно решил запустить бизнес. Мы небогатая семья, и отцу пришлось потратить на это свои накопления», — написал пользователь.

Мужчина добавил, что очень благодарен отцу за его поступок. Теперь автор поста думает, как ему лучше отблагодарить родителя.

Многих пользователей растрогал рассказ мужчины. «Ваш отец настоящая легенда», «У вас отличный отец», — оставили комментарии читатели. Некоторые также назвали историю одной из лучших на Reddit.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Олег Давыдов
Обсудить
Последние новости
Илон Маск ответил пользователям Twitter из-за поста Медведева об Украине
В России заявили о секретных поставках западной техники для Украины
В России призвали смягчить наказание за отсутствие документов на автомобиль
Повар из ресторана со звездами Michelin отправился кормить солдат в зоне СВО
В России начали изготовление ракеты «Рокот-М» без украинской системы управления
Мужчина задал матери безобидный вопрос и случайно узнал секрет отца
В киевском университете отменили лекцию Арестовича
Япония пообещала продолжить усиливать антироссийские санкции
Приехавшие в Россию немцы назвали возмутившие их в стране вещи
Экономист предрек масштабное влияние наступающего мирового кризиса
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.