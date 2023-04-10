Мужчина задал матери безобидный вопрос и случайно узнал секрет отца

Пользователь Reddit узнал, что отец открыл бизнес, чтобы отвлечь его от мыслей о суициде

Пользователь Reddit c ником u/chandlerlier_bing поделился историей о том, как случайно раскрыл секрет отца, когда задал матери безобидный вопрос. Мужчина узнал, что родитель специально открыл цветочный бизнес, чтобы отвлечь его от мыслей о суициде.

«В 2018 году отец сказал мне, что хочет открыть цветочный магазин, и спросил, хочу ли я помочь ему, потому что он будет работать полный день в другом месте и у него не будет времени на магазин. (...) В тот момент меня только демобилизовали из армии, и я толком ничем не занимался. К тому же отец меня редко просит о помощи, так что я согласился», — рассказал автор поста.

Уже вскоре родственники открыли магазин. Отец показал сыну, как ухаживать за растениями, и научил его многим другим вещам. «Мы продавали суккуленты, различные цветы, деревья бонсай, семена — все, что нам казалось забавным и интересным», — вспомнил мужчина. Однако магазин не просуществовал долго. Как пояснил автор поста, арендная плата была высокая, а клиентов было мало, и в результате бизнес закрылся.

Мужчина много сожалел о том, что магазина больше нет, и надеялся накопить достаточно денег, чтобы потом снова заняться бизнесом с отцом. Несколько дней назад рассказчик задал матери безобидный вопрос. Он спросил, говорил ли ей отец о своих планах вновь открыть цветочный. Сначала женщина смутилась, но потом раскрыла ему секрет отца. Как оказалось, тот запустил бизнес, чтобы отвлечь сына от мыслей о суициде.

«Вначале я не упомянул, почему меня демобилизовали. Это произошло потому, что у меня была депрессия и я пытался свести счеты с жизнью. Отцу пришла в голову идея открыть магазин, когда он навещал меня в психиатрическом отделении. Однажды я сказал ему, что от безделья мне становится только хуже. (...) Он знал, что может лишиться денег, но все равно решил запустить бизнес. Мы небогатая семья, и отцу пришлось потратить на это свои накопления», — написал пользователь.

Мужчина добавил, что очень благодарен отцу за его поступок. Теперь автор поста думает, как ему лучше отблагодарить родителя.

Многих пользователей растрогал рассказ мужчины. «Ваш отец настоящая легенда», «У вас отличный отец», — оставили комментарии читатели. Некоторые также назвали историю одной из лучших на Reddit.