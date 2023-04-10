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07:31, 10 апреля 2023Экономика

Посол заявил о давлении на сотрудничающие с Россией германские компании

Посол Нечаев заявил о сильнейшем давлении на сотрудничающие с Россией германские компании

Фото: Sergey Petrov / Globallookpress.com

Посол России в Германии Сергей Нечаев в интервью «Известиям» заявил о сильнейшем давлении на германские компании, которые приняли решение о сотрудничестве с Россией.

«При этом очевидно и то, что германский бизнес за прошедшие десятилетия пустил на российском рынке очень глубокие корни, чувствовал себя весьма комфортно и не хочет его покидать», — уточнил дипломат.

Нечаев добавил, что освободившиеся рыночные ниши готов оперативно занимать как российский бизнес, так и предприниматели из других стран, что и происходит в настоящее время.

В январе в России арестовали активы немецкой компании Linde на сумму 35 миллиардов рублей. Арест активов произошел после обращения в суд компании «РусХимАльянс», которая является совместным предприятием «Газпрома» и «РусГазДобычи». В компании заявили, что Linde не выполнила обязательства по строительству газоперерабатывающего завода.

В июне 2022 года Linde сообщила «Газпрому» об отказе от работы по проектированию и строительству предприятия по переработке и сжижению природного газа «Балтийский СПГ» в Усть-Луге. В конце марта немецкая компания заявила о приостановке развития новых проектов в России.

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Марина Совина
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