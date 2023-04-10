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17:56, 10 апреля 2023Мир

Далай-лама поцеловал мальчика в губы и попросил «пососать ему язык»

Далай-лама извинился за инцидент с поцелуем в губы с мальчиком в Индии

Фото: Ashwini Bhatia / AP

Далай-лама извинился за поцелуй в губы с мальчиком и просьбу «пососать его язык». Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на представителей монаха.

Инцидент, который был снят на видео, произошел в храме в Дхарамсале во время встречи с учениками, только что окончившими обучение в индийском фонде М3М. Один из участвовавших в мероприятии мальчиков подошел к микрофону и попросил Далай-ламу обнять его. Далай-лама обнял мальчика, а затем поцеловал его в губы. После этого Далай-лама высунул язык и попросил мальчика «пососать его».

Видео вызвало широкий резонанс и осуждение «неуместных и отвратительных» действий монаха. Представители Далай-ламы поспешили принести извинения. «Его Святейшество хочет извиниться перед мальчиком и его семьей, а также перед его многочисленными друзьями по всему миру за боль, которую, возможно, причинили его слова», — сообщается в заявлении.

87-летний Далай-лама, которого буддисты считают воплощением Будды на Земле, живет в изгнании в Индии с марта 1959 года.

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Виктория Кондратьева
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