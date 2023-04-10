На Украине собрались судить еще полсотни депутатов Госдумы России

Офис Генпрокурора Украины сообщил, что в стране будут заочно судить еще 56 депутатов ГД РФ

Депутатов Государственной думы (ГД) России, которые проголосовали за признание независимости Донецкой народной республики (ДНР) и Луганской народной республики (ЛНР), будут заочно судить на Украине, заявили в офисе генерального прокурора республики. Об этом сообщает РИА Новости.

«Прокуроры Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской и Винницкой областных прокуратур направили в суд обвинительные акты в отношении 56 депутатов Госдумы РФ по факту посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (часть 3 статьи 110 УК Украины)», — заявили в ведомстве.

Ранее член комитета Госдумы по промышленности и торговле Алексей Канаев, фото которого Служба безопасности Украины (СБУ) поместила на коллаж в публикации о делах против депутатов, заявил, что эти судебные разбирательства являются попыткой поддержания боевого духа и не приведут к практическим результатам.