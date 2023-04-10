Россиян предупредили о высоких рисках поездок в Европу

Вице-президент РСТ Барзыкин предупредил россиян о высоких рисках поездок в Европу

Российские туристы, которые хотят провести отпуск в Европе, должны быть готовы к высоким рискам не реализовать свои планы. Об этом «Абзацу» сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

Специалист отметил, что в настоящее время туры в Европу для россиян практически не реализуют. «Потому что, во-первых, порядка десяти стран не выдают визы, — пояснил он. — А те, кто их получает, только через третьи страны могут туда въехать. Это значительно удорожает поездку».

Поэтому, по словам эксперта, сейчас в Европу едут только отдельные, самостоятельные туристы, кому это крайне необходимо. Вице-президент РСТ назвал и другие риски. «Значительно сокращены наши консульские службы, наши карты не работают, и много-много других вопросов, — предупредил он. — Могут и в транзитной зоне где-нибудь остановить».

Барзыкин также указал, что количество оформляемых россиянами шенгенских виз сократилось примерно на 90 процентов.

Ранее в апреле стало известно, что популярная балканская страна — Болгария — стала хуже выдавать визы российским туристам. Практически все въездные документы, которые были выданы россиянам республикой в конце марта — начале апреля 2023 года, были однократными.