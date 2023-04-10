Балканская страна стала хуже выдавать визы россиянам

Telegram-канал «Улететь»: Болгария стала хуже выдавать визы россиянам

Популярная балканская страна — Болгария — стала хуже выдавать визы российским туристам. Об этом пишет Telegram-канал «Улететь».

Отмечается, что практически все въездные документы, которые были выданы россиянам Болгарией в конце марта — начале апреля 2023 года, были однократными. «Даже если виза стоит на 90 дней, то она выдается с однократным въездом», — говорится в сообщении.

Подобные изменения специалисты связывают с решением новых сотрудников болгарского посольства прекратить выдавать многократные визы. При этом уточняется, что попасть в Болгарию россияне могут с любым многократным шенгеном, который продолжают выдавать.

Ранее в апреле заместитель руководителя Ассоциации турагентств Чехии Ян Папеж заявил, что в страну стали чаще приезжать россияне. Эксперт подчеркнул, что большая часть прибывающих путешественников — граждане России, проживающие в зарубежных странах. По его словам, некоторые туристы добирались в республику через Турцию и Катар.