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14:56, 10 апреля 2023Наука и техника

Раскрыт первый складной планшет Samsung

Инсайдер: Samsung может выпусить свой первый складной планшет в 2023 году

Фото: Mika Baumeister / Unsplash

Компания Samsung оказалась близка к разработке и выпуску планшета со складным дисплеем. Об этом сообщает издание Android Authority.

Журналисты портала сослались на известного инсайдера под ником Revegnus, который в своем Twitter раскрыл информацию о планах Samsung. По его данным, в 2023 году корейская корпорация выпустит первый складной планшет. Revegnus отметил, что инженеры компании уже представили несколько концептов будущего устройства, IT-гигант будет готов запустить серийное производство. Судя по всему, складной планшет могут анонсировать в конце лета.

Специалист подчеркнул, что Z Tab — название будущего устройства — может получить конструкцию, которая позволит гибкой OLED-панели сгибаться несколько раз. В этом случае пользователь сможет менять размер диагонали планшета в зависимости от задачи.

По словам журналистов Android Authority, у Samsung есть несколько прототипов будущего складного аппарата. Согласно одному из них, девайс будет иметь 12,4-дюймовый экран, который будет не только раздвигаться, но и расширяться.

В конце марта известный инсайдер Йогеш Брар заявил, что Samsung выпустит принципиально новый складной смартфон. Будущий аппарат получит Z-образную форму и дисплей, который сможет складываться в две стороны.

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Андрей Ставицкий
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