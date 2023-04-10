Раскрыт первый складной планшет Samsung

Инсайдер: Samsung может выпусить свой первый складной планшет в 2023 году

Компания Samsung оказалась близка к разработке и выпуску планшета со складным дисплеем. Об этом сообщает издание Android Authority.

Журналисты портала сослались на известного инсайдера под ником Revegnus, который в своем Twitter раскрыл информацию о планах Samsung. По его данным, в 2023 году корейская корпорация выпустит первый складной планшет. Revegnus отметил, что инженеры компании уже представили несколько концептов будущего устройства, IT-гигант будет готов запустить серийное производство. Судя по всему, складной планшет могут анонсировать в конце лета.

Специалист подчеркнул, что Z Tab — название будущего устройства — может получить конструкцию, которая позволит гибкой OLED-панели сгибаться несколько раз. В этом случае пользователь сможет менять размер диагонали планшета в зависимости от задачи.

По словам журналистов Android Authority, у Samsung есть несколько прототипов будущего складного аппарата. Согласно одному из них, девайс будет иметь 12,4-дюймовый экран, который будет не только раздвигаться, но и расширяться.

В конце марта известный инсайдер Йогеш Брар заявил, что Samsung выпустит принципиально новый складной смартфон. Будущий аппарат получит Z-образную форму и дисплей, который сможет складываться в две стороны.