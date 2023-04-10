В Москве подростки распылили в лицо третьекласснику газовый баллончик

РЕН ТВ: подростки распылили в лицо третьекласснику газовый баллончик на улице в Москве

В Москве подростки на улице распылили в лицо третьекласснику газовый баллончик. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По его словам, инцидент произошел 10 апреля на детской площадке на Кантемировской улице. Причина поступка подростков не уточняется. Издание пишет, что пострадавший ребенок приехал в гости к бабушке, но не знал ее номер телефона. Прохожие вызвали мальчику скорую помощь.

Как стало известно, медики диагностировали у третьеклассника химические ожоги лица и глаз. Госпитализация ребенку не потребовалась. Полиция проводит проверку.

Ранее на Кубани 14 школьников попали в больницу после шутки девятиклассника с перцовым баллончиком. После одного из уроков несколько детей плохо себя почувствовали: задыхались, теряли сознание и сильно кашляли.