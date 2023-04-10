В США обеспокоились вероятностью нового теракта наподобие 11 сентября 2001 года

Сенатор Грэм: Байден проложил путь к новому теракту в США, подобному 11 сентября 2001 года

Сенатор-республиканец Линдси Грэм в интервью Fox News выразил обеспокоенность вероятностью нового теракта в США, подобного тому, что произошел 11 сентября 2001 года, благодаря действиям администрации американского президента Джо Байдена.

«На мой взгляд, то, что произошло в Афганистане при Байдене, — это он проложил путь к новому 11 сентября», — подчеркнул политик.

Он заявил со ссылкой на представителя Пентагона, что Соединенные Штаты могут быть без предупреждения атакованы террористами из Афганистана в ближайшие полгода.

Грэм добавил, что утверждения о том, что в Афганистане нет террористов, и о ликвидации всех подобных угроз являются ложными. Он также указал, что доклад Белого дома о завершении афганской миссии является попыткой администрации «обелиться, чтобы свалить вину».

Ранее бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал действующего главу государства Джо Байдена в стремлении переложить ответственность за скорый уход американских войск из Афганистана в 2021 году.

