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00:39, 10 апреля 2023Мир

В США обеспокоились вероятностью нового теракта наподобие 11 сентября 2001 года

Сенатор Грэм: Байден проложил путь к новому теракту в США, подобному 11 сентября 2001 года
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Ting Shen / Globallookpress.com

Сенатор-республиканец Линдси Грэм в интервью Fox News выразил обеспокоенность вероятностью нового теракта в США, подобного тому, что произошел 11 сентября 2001 года, благодаря действиям администрации американского президента Джо Байдена.

«На мой взгляд, то, что произошло в Афганистане при Байдене, — это он проложил путь к новому 11 сентября», — подчеркнул политик.

Он заявил со ссылкой на представителя Пентагона, что Соединенные Штаты могут быть без предупреждения атакованы террористами из Афганистана в ближайшие полгода.

Грэм добавил, что утверждения о том, что в Афганистане нет террористов, и о ликвидации всех подобных угроз являются ложными. Он также указал, что доклад Белого дома о завершении афганской миссии является попыткой администрации «обелиться, чтобы свалить вину».

Ранее бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал действующего главу государства Джо Байдена в стремлении переложить ответственность за скорый уход американских войск из Афганистана в 2021 году.

Марина Совина
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