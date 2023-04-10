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21:47, 10 апреля 2023Силовые структуры

В Запорожье задержали агента украинской разведки

В Запорожской области задержали агента Главного управления разведки Украины

Фото: Сергей Карпухин / Reuters

В Запорожской области задержали предполагаемого агента Главного управления разведки (ГУР) Украины. Об этом сообщил представитель силовых структур, передает «Интерфакс».

Мужчина передавал Киеву информацию о местоположении военных и гражданских объектов в Херсонской и Запорожской областях. В частности, его интересовали банки, пункты выдачи пропусков, СМИ, социальные учреждения, другие места массового скопления мирных граждан. Сейчас его проверяют на причастность к обстрелам Мелитополя 29 марта и 2 апреля.

Марина Совина
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