В Запорожье задержали агента украинской разведки

В Запорожской области задержали агента Главного управления разведки Украины

В Запорожской области задержали предполагаемого агента Главного управления разведки (ГУР) Украины. Об этом сообщил представитель силовых структур, передает «Интерфакс».

Мужчина передавал Киеву информацию о местоположении военных и гражданских объектов в Херсонской и Запорожской областях. В частности, его интересовали банки, пункты выдачи пропусков, СМИ, социальные учреждения, другие места массового скопления мирных граждан. Сейчас его проверяют на причастность к обстрелам Мелитополя 29 марта и 2 апреля.