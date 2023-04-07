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11:18, 7 апреля 2023Силовые структуры

Признания задержанных ФСБ агента СБУ и его пособника попали на видео

ФСБ: агент СБУ и его пособник признались в передаче данных о ВС РФ в Херсонской области
Начало событий в новости ФСБ задержала агента СБУ за сбор данных о дислокации войск под Херсоном

ФСБ показала видео с задержанными агентом Службы безопасности Украины (СБУ) и его пособником, которые собирали данные о дислокации войск Вооруженных Сил (ВС) России в Херсонской области. Запись публикует ТАСС.

На кадрах видны двое мужчин. Они признаются, что передавали собранные сведения украинской стороне.

По данным ФСБ, подозреваемые были завербованы СБУ и собирали сведения о маршрутах перемещения российской армии, а также о военной технике и вооружении. Собранную информацию они передавали через интернет, после чего украинские войска наносили удары по позициям ВС РФ.

Возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ («Шпионаж»).

Любовь Ширижик
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Признания задержанных ФСБ агента СБУ и его пособника попали на видео
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