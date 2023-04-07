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09:50, 7 апреля 2023Силовые структуры

ФСБ задержала агента СБУ за сбор данных о дислокации войск под Херсоном

ФСБ задержала агента СБУ, собиравшего данные о дислокации войск в Херсонской области

Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

ФСБ задержала агента Службы безопасности Украины (СБУ), собиравшего данные о дислокации войск в Херсонской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным ведомства, мужчина собирал сведения о маршрутах перемещения и видах используемой военной техники и вооружений с привязкой к картам местности и географическим координатам. Затем он отправлял эту информацию через интернет СБУ, чтобы те могли корректировать удары по позициям российской армии

По факту произошедшего возбуждено дело по статье 276 («Шпионаж») УК РФ. В настоящий момент задержанный находится в СИЗО. Ему грозит до 20 лет колонии.

Ранее стало известно, что в Белгородской области сотрудники ФСБ задержали 49-летнего мужчину с автоматом и 540 патронами к нему.

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Екатерина Власова
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