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16:25, 6 апреля 2023Силовые структуры

ФСБ задержала «волонтера» с автоматом и 540 патронами к нему

РБК: в Белгородской области ФСБ задержала «волонтера» с автоматом и 540 патронами к нему

Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

В Белгородской области сотрудники ФСБ задержали 49-летнего мужчину с автоматом и 540 патронами к нему. Об этом в четверг, 6 апреля, сообщает РБК.

Оружие обнаружили у водителя автомобиля Toyota Tundra, который правоохранители остановили в районе села Нижняя Серебрянка. Мужчина пояснил, что нашел автомат и боеприпасы на полигоне в Волновахе Донецкой народной республики (ДНР) во время своей волонтерской деятельности. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в Запорожской области задержали 44-летнего мужчину, оборудовавшего в земле схрон с оружием.

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Илона Палей
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