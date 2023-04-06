ФСБ задержала «волонтера» с автоматом и 540 патронами к нему

РБК: в Белгородской области ФСБ задержала «волонтера» с автоматом и 540 патронами к нему

В Белгородской области сотрудники ФСБ задержали 49-летнего мужчину с автоматом и 540 патронами к нему. Об этом в четверг, 6 апреля, сообщает РБК.

Оружие обнаружили у водителя автомобиля Toyota Tundra, который правоохранители остановили в районе села Нижняя Серебрянка. Мужчина пояснил, что нашел автомат и боеприпасы на полигоне в Волновахе Донецкой народной республики (ДНР) во время своей волонтерской деятельности. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в Запорожской области задержали 44-летнего мужчину, оборудовавшего в земле схрон с оружием.