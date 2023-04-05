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20:23, 5 апреля 2023Силовые структуры

В Запорожской области задержали оборудовавшего тайник с оружием мужчину

В Запорожской области задержали 44-летнего мужчину, оборудовавшего в земле схрон с оружием

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Запорожской области задержали 44-летнего мужчину, оборудовавшего в земле неподалеку от железнодорожной станции «Тащенак» схрон с оружием и боеприпасами. Об этом в среду, 5 апреля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД.

В тайнике находились четыре автомата «АК 74», 15 магазинов к ним, 450 патронов калибра 5,45 миллиметра и три выстрела к ручному гранатомету. Было установлено, что их мужчина хранил там с февраля 2022 года. Арсенал изъяли и направили на экспертизу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 222 («Незаконный оборот оружия и боеприпасов») УК РФ. Устроителю схрона грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что полицейские нашли тайник с оружием и боеприпасами в канализационной трубе под Херсоном.

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Илона Палей
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