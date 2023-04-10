Российский пенсионер воспитал маленького гуся и обучил командам

Житель поселка Большой Исток воспитал гуся по кличке Малыш и обучил его командам

Житель поселка Большой Исток в Свердловской области воспитал гуся и обучил его командам. Прогулки пенсионера с дрессированным питомцем, которые для местных жителей уже стали привычными, показал на видео портал E1.

Россиянин рассказал, что гусь по кличке Малыш появился на свет два года назад. Со временем пенсионер стал неразлучен с питомцем: они вместе гуляют, ходят в магазин, ездят на рыбалку и даже ходят за грибами. Птица выучила несколько команд, хотя хозяин утверждает, что никто ее специально не дрессировал.

«Я ведь сам принимал его роды. Может поэтому у нас такая связь. Услышал, что в инкубаторе кто-то пищит. Открыл, а он голову высунул, а сломать-то не может скорлупу. Она крепкая. Я вытащил его сырого оттуда. Обмыл, обтер, пригрел его», — рассказал пенсионер Сергей Львович.

На записи видно, как гусь послушно семенит за пенсионером и выполняет его команды — останавливается перед тем, как перейти дорогу, и вновь продолжает идти, когда получает разрешение.

«Он понимает всё, что я говорю. И такой ласковый парень. Я жену столько не обнимаю, сколько его. Я ему всегда говорю: «Папа рядом, папа любит тебя» — добавил владелец Малыша.

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